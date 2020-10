Programación Sábado 31 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

James Moody y Hank Jones

Our delight

Birk’s works

Nicole Zuraitis

Make it flood

What a wonderful world

Send me on my way

Artemis

Goddess of the hunt

Brad Mehldau

Moon river

Jane Monheit

A shine on your shoes

There´s a small hotel

Everything I’ve got belongs to you

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6

Daniel Barenboim, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

John Alldis Choir

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

07.00

Momentos Musicales

Franz Lehár

Obertura de “El país de las sonrisas ”

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº10 en Mi mayor, S.244, Nº10

Ignacy Jan Paderewski, piano

Christoph Willibald Gluck

Obertura de “Ifigenia en Áulide”

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Nicolò Paganini

Maestosa Sonata Sentimental

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Marcha para piano en Do mayor, K.408/1

Allegro en Do mayor, KV5a

Ton Koopman, clave

Amilcare Ponchielli

Danza de las horas

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)