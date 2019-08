Programación Sábado 31 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Bud Shank

Theme

Softly, as in a morning sunrise

Jive at five

Joanna Eden

A night in Tunisia

Miss Otis regrets

Let’s stay together

The Jazzinvaders y Lonnie Smith

Nelson

Mellow mood

Mel Powell

Anything goes

When a woman loves a man

Hallelujah

Allan Harris

Walkin’ my baby back home

The very thought of you / It’s only a paper moon

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “La italiana en Argel”

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bruno Gelber, piano

Eric Coates

-Obertura miniatura “The Merrymakers”

-Marcha “Calling all Workers”

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Piotr Ilich Chaikovsky

Polonesa y vals de Eugenio Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Agrippina, de Handel, en un registro tomado este año en Munich. El elenco estuvo encabezado por la mezzosoprano Alice Coote, el contratenor Franco Fagioli, y la soprano Elsa Benoit. Ivor Bolton estuvo al frente de la Orquesta del Estado de Baviera.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Igor Stravinsky

Perséfone. Melodrama en tres partes con texto de André Gide

Vera Zorina, recitante

Michele Molese, tenor

Coro de Conciertos del Ithaca College

Coro de Niños Texas de Fort Worth

Gregg Smith Singers

Orquesta Sinfónica Columbia / Igor Stravinsky

Grabado en Hollywodd entre el 4 y el 6 de mayo de 1966