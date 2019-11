Programación Sábado 30 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Bob Hardaway

Irresistible you

I cover the waterfront

JR

Charlotte Wassy

Your goal

Songfora

Dreams

Will Bernard

Dime store thriller

Go west

Ray Brown Trio

Bye bye blackbird

Liane Carroll

Only the lonely

Here’s to life

You’ve changed

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Daniel Auber

Obertura de la ópera “Massaniello”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Peter Warlock (compositor inglés, 1894-1930)

Suite Capriol

Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Tristán e Isolda, de Richard Wagner, en un registro tomado recientemente en el SODRE de Montevideo. El elenco está encabezado por la soprano Carla Filipcic Holm, el tenor Gustavo López Manzitti, la mezzosoprano Cecilia Díaz, el barítono Leonardo Neiva, y el bajo Hernán Iturralde. Alejo Pérez dirige al Coro Estable del Sodre y a la Orquesta Sinfónica del Sodre de Montevideo.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Matthew Locke

Suite Nº2 en mi menor

Conjunto Hesperión XX / Jordi Savall

Morton Gould

“Gavotta” y “Blues” del ballet Interplay

William Tritt, piano

Orquesta Cincinati Pops / Erich Kunzel

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas op. 64.

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund