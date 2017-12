Programación Sábado 30 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

Wrap up

Moonlight in Vermont

Baubles, Bangles, and Beads

Imani Uzuri

I sing the blues

Lament

You know me you love me

The Good Lawdz

Datpiff

Paul Smith

Swanee River

That’s all

Tangerine

Sarah Vaughan

Maybe

Do it again

Someone to watch over me

01.00

Tiempos Modernos

Giuseppe Verdi

Acto tercero de la ópera Don Carlo

Ferruccio Furlaneto y Ain Anger, bajos

Plácido Domingo, barítono

Ramón Vargas, tenor

Elena Zhidkova, mezzosoprano

Krassimira Stoyanova, soprano

Coro y Orquesta de la Ópera de Viena / Myung Whun Chung

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Piotr Ilych Chaikowsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8

Trío Locatelli

Sergei Rachmaninov

Cuatro preludios para piano, op.32

Lilya Zilberstein, piano

Gabriel Fauré

Canción de amor, op.27, Nº1 y El hada de la canción, op.27, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano op.167,”Undine”

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano.

Giovanni Bottesini

Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Franz Schubert

Música de ballet Nº2 para Rosamunda, D.797

Orquesta de St. John’s Smith Square / John Lubock

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor, Hob.13 Nº3

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

Georges Enescu

Dos intermedios para cuerdas

Orquesta de Cámara de Lausana / Lawrence Foster

Claude Debussy

Tres nocturnos

Coro femenino y Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

John Cristopher Pepusch

Sinfonía de cámara en re menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Csilla Szabó, piano

Péter Komlós, violín

Géza Németh, viola

Károly Botvay, chelo

Isaac Albeniz

Sevilla, Granada y Cataluña, de la Suite Española

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frübeck de Burgos

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.30

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Robert Kurka

“Danza guerrera” de la suite de la ópera de cámara El buen soldado Schweik

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenk

George Bizet

“Galop. El baile” de la suite Juegos de niños

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

José Franchini

Suite Las pampas

Néstor Benito, guitarra

Nicoló Paganini

“Rondo ossia Polonese” del Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor, op. póstumo (orquestación de Federico Mompellio)

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Jean Sibelius

Intermedio de danza, op.45, Nº2

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Hans Werner Henze

Ragtimes y habaneras (arreglo de David Purser)

London Brass