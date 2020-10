Programación Sábado 3 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Johannes Brahms

Obertura trágica en re menor, op. 81

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Victor Herbert

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 en do menor

Trío Ahn

Alexander Scriabin

Cinco preludios op.16

Wanda Brauner, piano

Tielman Susato

Danzas de la colección Dancerye

Mandel Quartet

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Fritz Kreisle

Penas de amor y Alegrías de amor (arr. para piano de Rachmaninov)

Howard Shelley, piano

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24 (selección)

Paul Eswood, contratenor

Nicholas McGegan, piano

Domenico Cimarosa

Selección de Sonatas para piano

Donatella Failoni, piano

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ástor Piazzolla

Fuga y misterio

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor

Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00

Momentos Musicales

Ottorino Respighi

La Boutique fantástica (sobre temas de Rossini)

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Joseph Haydn

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Elena Mouzalas, piano

Amadeus Chamber Orchestra / Agnieszka Duczmal

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera Aroldo

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Johann Nepomuk Hummel

Primer movimiento (Allegro con spirito) del Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Maurice Murphy, trompeta

Consort of London / Robert Haydon Clark

Johann Strauss (hijo)

–Marcha persa, op.289

-Marcha egipcia, op.335

Orquesta de la Volksoper de Viena / Peter Falk

Johann Pachelbel

Partita (suite) para orquesta en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)