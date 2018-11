Programación Sábado 3 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

Wrap up

Moonlight in Vermont

Baubles, Bangles, and Beads

Imani Uzuri

I sing the blues

Lament

You know me you love me

The Good Lawdz

Datpiff

Paul Smith

Swanee River

That’s all

Tangerine

Sarah Vaughan

Maybe

Do it again

Someone to watch over me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Erik Satie

Seis gnossiennes

Aldo Ciccolini, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2, R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Charles Gounod

Andante cantabile y scherzo-allegro moderato de la Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul/ Christopher Howgood

Carl Nielsen

– Frente al féretro de un joven artista

– Canciones populares checas y danesas

Cuerdas Jóvenes de Copenhague / Morten Ryelund Sörensen

Bedrich Smetana

De mi patria, dos piezas para violín y piano

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Fausto, de Charles Gounod, en un registro tomado en octubre pasado en el Teatro Real de Madrid. El elenco estuvo encabezado por Piotr Beczala, Marina Rebeka, Luca Pisaroni, Stéphane Degout y Serena Malfi, con la dirección musical de Dan Ettinger.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Kurt Atterberg

Vals monótono en Do mayor, de la música incidental para la obra Hermana Beatriz de Maeterlinck (versión para piano solo)

Ilona Prunyi, piano

Anónimo

La muerte de la razón, La traidora, Hermosa flor, La rocha el fuso, El desesperado y La lavandera, danzas del Renacimiento italiano

The Renaissance Band / Joan Kimball y Robert Wiemkem

Gabriel Sivak (1979)

Suite caporeira

Cuarteto Voce

Antonín Dvořák

Suite checa, op.39

Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček