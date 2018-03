Programación Sábado 3 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Este viernes volvemos a revivir alguno de los conciertos realizados en el auditorio de la radio a lo largo de estos 5 años del ciclo Jazz en la 96.7. En esta oportunidad, nos vamos al año 2016, para recordar la presentación del quinteto del trompetista Mariano Loiacono, que completan su hermano Sebastián Loiácono en saxo tenor, Francisco Lo Vuolo al piano, Jerónimo Carmona en contrabajo y Eloy Michelini en batería, en lo que fue el cierre de la cuarta temporada del ciclo Jazz en la 96.7

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Koechlin

Primavera, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violín

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

Josef Strauss

Delirios, vals op.212

Orquesta Sinfónica de Viena / Alfred Stolz

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para piano

Deszó Ránki, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Música de Verano

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor, TWV 51:G9

John Harrington, viola

Cantilena / Adrian Shepherd

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Via Nova

11.00

Johann Sebastian Bach

Aria “Feliz reposo y amado deleite del alma”, de la cantata homónima, BWV 170

Damien Guillon, contratenor

Le Banquet Céleste / Damien Guillon

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15

Elisabeth Leonskaja, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)

Suite para orquesta Las tres Elizabeths

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Franz Liszt

Ofertorio y Benedictus, de la Misa húngara de coronación, S. 381

András Kiss, violín

István Lantos, órgano

12.00

Jean-Philippe Rameau

Concierto en sexteto Nº6

Les talents lyriques / Christophe Rousset

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nº2, op.72ª

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Anton Webern

Dos piezas para chelo y piano

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

13.00

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Barbara Bonney, soprano

Andreas Scholl, contratenor

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Giaccomo Puccini

Preludio sinfónico y Capricho sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Darius Milhaud

El buey sobre el techo, op.58

The New London Orchestra / Ronald Corp

14.00

Sin palabras

Alan Rawsthorne

Concierto para violín y orquesta Nº2

Rebeca Hirsch, violin

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Lionel Friend

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Javier Wentraud, violin

Laura Deleo, piano

Stanislaw Moniuszko

Obertura de la opera Flis, el jangadero

Orquesta Filarmonica de Varsovia / Witold Rowicki

14.45

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.30

Música de Verano

Frantisek Vanerovsky

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor

Swiss Clarinet Players

Henry Purcell

Suite de La historia de Diocleciano, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

19.00

Henriëtte Bosmans (compositora holandesa, 1895 – 1952)

Poema para chelo y orquesta

Dmitri Ferschtman, chelo

Orquesta de Cámara de Holanda / Ed Spanjaard

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Selección del Magnificat, Wq 215

Felicity Palmer, soprano

Helen Watts, contralto

Robert Tear, tenor

Academy of St. Martin in the Fields / Philip Ledger

20.00

Francisco Guerau

Jácaras

Hopkinson Smith, guitarra barroca de cinco cuerdas

Karl Michael Ziehrer (compositor austríaco, 1843 – 1922)

Selección de valses y marchas para orquesta

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

21.00

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Mi bemol mayor, “Sonata del adiós”

Ian Hobson, piano

Georges Bizet

Selección de la ópera Carmen

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

22.00

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre “La ci darem la mano”, op.2

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5, G.99

Trío Flieder

23.00

Música para bailar

Bohuslav Martinů

Música del ballet Quién es el más poderoso del mundo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Jiři Belohlavek