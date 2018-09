Programación Sábado 29 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Eddie “Lockjaw” Davis

Jaws

The stolen moment

Karen Vrijburg

You

Pannónica

My romance

Mark Egan

Slinky

Tea in Tiananmen Square

Art Farmer y Jim Hall

Whisper not

Steve Tyrell

Everybody wants to be a cat, de la película “Los Aristogatos”

Cruella de Vil, de “La noche de las narices frías”

You’ve got a friend in me , a dúo con Dr.John, en el tema principal de “Toy story”

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Caballería ligera

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50

Emanuel Ax, piano

Franz Schubert

Primer movimiento del Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

Zoltán Kocsis, piano

Miembros del Cuarteto Takács

Ferenc Csontos, contrabajo

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos. Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Kenneth Jean

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Este sábado te invitamos a escuchar Mazeppa, de Chaikovsky, en la versión realizada en el Concertgebouw de Amsterdam el 13 de septiembre de 2014.

Con el barítono Lado Ataneli, el bajo Vitalij Kowaljow, la soprano Gelena Gaskarova y la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk.

Alexánder Vedérnikov estuvo al frente del Coro y la Orquesta de la Radio de Ámsterdam

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Jacobo Paix

Ungaresca

Giovanni Picchi

Ballo ongaro

Camerata Hungarica / László Czidra

Jacques Offenbach

Alegría parisiense (arreglo de Manuel Rosenthal)

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Manuel Rosenthal

Grabación realizada en el Palacio de los Congresos de Monte Carlo, en mayo de 1996