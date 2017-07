Programación Sábado 29 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Ira Sullivan

Wilbur’s tune

Blue stroll

Tierney Sutton

Don’t worry ‘bout me

You must believe in spring

Answer me, my love

Forq

Grout

Starky

Red Garland

These foolish things

My last affair

Honi Gordon

Walkin’

ill wind

My Kókomo

01.00

Tiempos Modernos

Robert Schumann

Sinfonía N°2 en Do mayor, op.61

Orquesta de cámara de Europa / Bernard Haitink

Royal Albert Hall, Londres 16 Julio 2017

Radames Gnatali

Tres piezas para guitarra

Nicolás Gagliani, guitarra

Grabación editada en 2015

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomó Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura de la ópera Fidelio, op.72

Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Gabriel Fauré

Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

George Gershwin

Blue Monday (arr para dos pianos de François Jeanneau)

Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Para cantar sobre el agua de Schubert, S.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Jean Sibelius

Vals triste para orquesta, op.44, Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Cecile Chaminade

Serenata para piano, op.29 y Tres romanzas sin palabras, op.76

Eric Parkin, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Louis Spohr

Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133

Trío Borodin

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Gasparo Zanetti

Entrada del Marqués de Caravasco, Balletto, Su gallarda, Il Bagaran, El canario y Galería de amor y su Canario

The Whole Noyse

Alois Hába

“Tempo di polca”, de la Suite N°6 para piano en cuartos de tono, op.88

Vladimir Koula, piano en cuartos de tono

Joseph Joachim Raff

“Carnaval”, de la Sinfonía N°11 en la menor, op.214, “Invierno”

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Enrique Fernández Arbós

Tango, op.2

Ara Malikián, violín

Serouj Kradjian, piano

Henri Sauget

Música del ballet La gata

Orquesta Filarmónica Alemana de la Radio del Sarre y Kaiserlutern / Robert Reimer

Anónimo

Danzas de Csíksomlyó y Danzas de Esztergom

Csaba Nagy, tárogato

Viktória Herencsár, címbalon