Programación Sábado 29 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Leo Delibes

Preludio y scherzo del acto I del ballet “Sylvia”, op.57

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Andrew Mogrelia

Sergei Prokofiev

Juvenilia

Boris Berman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Matthew Locke

Música para los sacabuches y cornetas de Su Majestad

Ensamble de Metales de Malmö

08.00



Zdenek Fibich

“Una noche en Karlstein”, obertura para una comedia, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Fa mayor, K.497

Dezsö Ránki y Zoltán Kocsis, pianos

Nicolo Pórpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

09.00



Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº2 en Si mayor, op.14, “Octubre”

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Cyrus Chestnut:

I’ve never been in love before

Polka dots and moonbeams

Ottorino Respighi

“Danza de Belkis al alba” y “Danza orgiástica”, de la suite del ballet “Belkis, Reina de Sheba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Bela Bartok

Tres rondeau sobre canciones folklóricas

Max Levinson, piano

10.00

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

George Frederick Pinto

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

11.00

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Antonín Dvorák

Duetos moravos, op.32

Genia Kühmeier, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Christoph Berner, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en re menor, op.5, Nº2

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

12.00

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

John Field

Sonata para piano en La mayor, op.1, Nº2

Míceál O’Rourke, piano

Joaquín Turina

Escena andaluza para viola y quinteto con piano, op.7

The Nash Ensemble

13.00

Alexander Borodin

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Stephen Guzenhauser

Joseph Haydn

Cuarteto Nº36 en Si bemol mayor, op.50, “Cuarteto prusiano Nº1”

Cuarteto Tátrai

14.00

Kurt Weill

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop

Claude Debussy

Estudios para piano del segundo libro

Mauricio Pollini, piano

14.45

El Metropolitan Opera House en vivo de Nueva York

Te invitamos a escuchar Agrippina, de Handel, protagonizada por la soprano Joyce DiDonato, la mezzosoprano Kate Lindsey, la soprano Brenda Rae y el contratenor Iestyn Davies. Harry Bicket dirige a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.40

Stanislaw Moniuszko (compositor polaco 1819 /1872)

Cuarteto en re menor

Cuarteto de cuerdas Camerata

19.00

John Barry (compositor británico 1933 y 2011)

Suite del ballet Abajo en el océano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Barry

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Wolfgang Lendle, guitarra

Georg Philipp Telemann

Suite en la menor, TWV 55

Camerata Köln / Michael Schneider

20.00

Athos Palma (compositor argentino 1891 y 1951)

Sonata para violín y piano

Pablo Saraví, violin

Dora Castro, piano

Giuseppe Martucci

Concierto para piano y orquesta en si bemol menor, op.66

Nelson Goerner, piano

Sinfonia Varsovia / Jacek Kaspszyk

21.00

Ottorino Respighi

Poema de otoño

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Yakov Kreizberg

Enrique Iturriaga (compositor Peruano nacido en 1918)

Sinfonía “Junin y Ayacucho”

Orquesta Sinfónica de Forth Word / Miguel Hart Bedoya

Jacques Aubert (compositor del barroco francés, 1689-1753)

Concierto para violín, flauta y oboes en Fa mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

22.00

Giuseppe Verdi

“Acto primero” de la ópera Simon Bocanegra

Ludovic Tezier y Nicola Alaimo, baritonos

Maria Agresta, soprano

Mika Kares, bajo

Francesco Demuro, tenor

Coro de la opera de Paris / Jose Luis Basso

Orquesta de la Opera de Paris / Fabio Luisi

23.00

Música para bailar

Jan Krtitel Tolar

Balletti a 4

Música Bohémica

Camille Saint-Saëns

“Fiesta popular”, música de ballet del acto segundo de la ópera Enrique VIII

Sinfonía Razumovsky / Andrew Mogrelia

Joaquín Rodrigo

Tres danzas de España (“Rústica”, “Danza de las tres doncellas” y “Serrana”)

Sara Marianovich, piano

Mariano Etkin

Abgesang Mambo, para siete instrumentos de viento y contrabajo

Ensamble Aventure

John Adams

Todavía bailo

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas