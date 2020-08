Programación Sábado 29 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera L’Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor, op.144

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Ernesto Nazareth

Confidencias, Celestial, Creer y esperar y Torbellino de besos, cuatro valses para piano

Polly Ferman, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johan Kvandal

Sonata para guitarra, op. 65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.113

Kálmán Berkes, clarinete

Miklos Perényi, chelo

Zoltánn Kocsis, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Igor Stravinsky

Suite Italiana, para violín y piano

Cho-Liang Lin, violín

André-Michel Schub, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

George Frideric Handel

Suite para clave en re menor, HWV 436

Trevor Pinnock, clave

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano Nº3, op.11

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Gustav Mahler

Canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Philharmonia / Luciano Berio

07.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº5 en La mayor, Hob.I:5

Cantilena / Adrian Shepherd

Nicolò Paganini

Sonata para violín y orquesta en La mayor “La Primavera”

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Hector Berlioz

La condenación de Fausto, op.24:

– Minué de los fuegos fatuos”

– Danza de los silfos

– Marcha Rákóczy

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Julius Fučik

Tormentas de invierno. Vals, op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)