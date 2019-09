Programación Sábado 28 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

Wrap up

Moonlight in Vermont

Baubles, Bangles and Beads

Imani Uzuri

I sing the blues

Lament

You know me you love me

The Good Lawdz

Datpiff

Paul Smith

Swanee River

That’s all

Tangerine

Sarah Vaughan

Maybe

Do it again

Someone to watch over me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Camille Saint-Saëns

Habanera para violín y orquesta, op.83

Jascha Heifetz, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / John Barbirolli

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “La flauta mágica”, K.620

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Li-Wei Qin, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

En esta ocasión compartimos tres óperas breves de Sergei Rachmaninov: “Aleko”, “El caballero avaro” y “Francesca da Rimini”, interpretadas por el barítono Sergei Leiferkus, la soprano Maria Guleghina, el bajo Anatoli Kotscherga, el tenor Sergei Larin, el barítono Vladimir Chernov y la mezzosoprano Anne Sofie von Otter, y la dirección de Neeme Järvi.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Pablo de Sarasate

Zapateado

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Joseph Jongen

Aria y polonesa para trombón y piano, op.128

Jörgen van Rijen, trombón

Paolo Giacometti, piano

Giacomo Meyerbeer

Los patinadores, música de ballet (arreglo de Constant Lambert)

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

Vincenzo Ruffo (compositor renacentista italiano)

“La danza” de Capricci a tre voci

Accademia Strumentale Italiana /Alberto Rasi

Leonard Bernstein

Baile en el gimnasio, de la comedia musical Amor sin barreras

Orquesta / Leonard Bernstein

Tradicional noruego

Marcha nupcial de Gibøens

Knut Buen, violín de Hardanger

Edvard Grieg

Slåt, op.72, Nº1

Einar Steen-Nøkleberg, piano