Programación Sábado 28 de Noviembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Radam Schwartz Organ Big Band

Blues Minor

What to do

Ludmila Fernández

Antrophology

I’m old fashioned

You go to my head

Frank Woeste

Bold

Noire et blanche

Jessica Williams

It might as well be spring

When I fall in love

Dee Dee Bridgewater

All blues

On a clear day

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1

Emil Gilels, piano

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en Si bemol mayor

María Tipo, piano

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Peter von Winter

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Jean Sibelius

En Saga, poema sinfónico op.9

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

Polonesa melancólica en do menor

Leslie Howard, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.76, Nº4, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

Tommaso Albinoni

Sinfonía para cuerdas en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14

Murray Perahia, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Nº1 para tres claves y orquesta en re menor, BWV 1063

Zoltán Kocsis, piano

Sándor Falvai, piano

András Schiff, piano

07.00

Momentos Musicales

Nicolò Paganini

Primer movimiento (Allegro maestoso) del Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Mariá Bálint, violín

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera “Mignon”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

François Couperin

Concierto Real Nº1

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Joseph Haydn

Primer movimiento (Moderato) de la Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43

Liubov Timofeieva, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de “Nabucco”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Camille Saint-Saëns

“El cisne”, de El Carnaval de los animales(arreglo para chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)