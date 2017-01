Programación Sábado 28 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Frank Wess

Say it isn’t so

Blue Monk

Nathalie Blanc

I have an idea

Souvenirs d’enfance

Summertime

Peter Fernandes

Twitch

Ramsey Lewis & Billy Taylor

Nigerian marketplace

I’m just lucky so and so

Mark Murphy

Milestones

Doodlin’

I only have eyes for you

01.00

Tiempos Modernos

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Nacional de Francia / David Afkham

Francia, 8 de diciembre de 2017

Pierluigi Billone (Compositor italiano nacido en 1960)

Ebe y Anders

Ensamble Klangforum de Viena / Bas Wiegers

Grecia, 12 de enero de 2017

02.00

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6

Daniel Barenboim, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta

Gareth Hulse, oboe

Michael Collins, clarinete

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Louis Spohr

Cuarteto Nº2 en do menor, op.4, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

John Alldis Choir

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Joaquín Rodrigo

Zarabanda lejana, para guitarra, de Zarabanda lejana y villancico

Manuel Barrueco, guitarra

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

07.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

Glenn Gould, piano

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Aaron Copland

Danzón cubano

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Göran Söllscher, guitarra

08.00

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Prokofiev

Andante, op.50bis (transcripción para orquesta de cuerdas del Cuarteto Nº1, op.50)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lslevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

13.00

Sin palabras

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

Marcelo Delgado

String machine

Ensamble Nuntempe

Georg Muffat

Concerto Grosso N°12 en Sol mayor

Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zaijicek

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

Marcelo Delgado

String machine

Ensamble Nuntempe

Georg Muffat

Concerto Grosso N°12 en Sol mayor

Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zaijicek

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar