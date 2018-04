Programación Sábado 28 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Stanley Turrentine

Return engagement

Look out

Cecile Verny

No ID

How do I love thee

Amoureuse

Soulive

Nealization

Milt Jackson

Makin’ whoopee

Tenderly

Ruth Price

I love you

They say it’s spring

Nobody else but me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Sinfonía del Oratorio de Navidad

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Muzio Clementi

Obertura Nº1 en Do mayor, WoO 36

The Philharmonia / Francesco D’ Avalos

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VII A

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Johannes Brahms

Valses para piano, op.39

Gerhard Oppitz, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

13.45

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Léo Delibes

Suite del ballet Silvia

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Boston / Pierre Monteux

Ernesto Lecuona

Danza de los ñañigos, La conga de medianoche, Danza lucumí y Danza interrumpida

Víctor Rodríguez, piano

William Alwyn

Tres danzas para violín y orquesta

Lydia Morkdovitch, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox