Programación Sábado 27 de Junio

00.00

Después del Concierto

01.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

Hector Berlioz

El Carnaval Romano, obertura op.9

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº11 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob I: 45 “La despedida”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

John Field

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor

Mícéal O’Rourke, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, “Razumovsky Nº1”

Cuarteto de Cleveland

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano en re menor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Sinfonietta en la menor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz von Suppé

Obertura “La bella Galatea”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para trompeta, violín y orquesta en Si bemol mayor, R.548 (original para oboe y violín)

Iona Brown, violín

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Giuseppe Verdi

Sempre libera, de La Traviata

Dinah Bryant, soprano

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Ronald Zollman

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)