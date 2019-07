Programación Sábado 27 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Lou Donaldson

Idaho

Lou’s blues

Donna Lewis

Everybodys talkin’ at me

Walk on by

Waters of March

David Brito

La ruta de un amanecer

Art Pepper

You’d be so nice to come home to

Imagination

Ella Fitzgerald

The sweetest sounds

Hello, Dolly!

Lullaby of the leaves

Can’t buy me love



01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Franz von Suppé

Obertura de la ópera “Poeta y aldeano”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Juan Carlos Cirigliano

El sonido de la ciudad

Juan Carlos Cirigliano, piano

Música Camerata Montreal

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento (allegro con brio) del Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Georg Philipp Telemann

Suite para dos trompetas y orquesta en Re mayor

Wolfgang Basch y Albert Oesterle, trompetas

Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, en una reciente versión del Teatro Alla Scala de Milan. El elenco estuvo encabezado por la soprano Maria Jose Siri (Manon Lescaut); el tenor Marcelo Alvarez (Caballero Des Grieux); el barítono Massimo Cavaletti (Lescaut); el bajo barítono Carlo Lepore (Geronte) y el tenor Marco Ciaponi (Edmondo). Riccardo Chailly estuvo al frente del Coro y la Orquesta del teatro Alla Scala.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Rentaro Taki

Minuet en si menor

Noriko Ogawa, piano

Yasuji Kyose

Danzas de Ryukyu

Noriko Ogawa, piano

León Cardona (compositor colombiano, 1927)

Pasillo y bambuco

Orquesta Filarmónica de Bogotá / Francisco Carrizoza

Ludwig van Beethoven

“Alla danza tudesca”, cuarto movimiento del Cuarteto N°13 en Si bemol mayor, op.130

Cuarteto Emerson

Pauline Hall

Pequeñas danzas para vientos

Steinar Hannevold, oboe

Lars Kristian Brynildsen, clariente

Per Hannevold, fagot

Christoph Willibald von Gluck

Semiramis, música de ballet

El conjunto Tafelmusik / Bruno Weil