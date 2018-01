Programación Sábado 27 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Repetición del concierto que el 14 de octubre del año pasado, ofreció en la Cúpula del CCK, el cuarteto del contrabajista Arturo Puertas, que completan el pianista Francisco Lo Vuolo, el saxofonista Gabriel Santecchia y el baterista Oscar Giunta, en el marco del cuarto concierto de la Temporada 2017 de Jazz en la 96.7.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Ignaz Brüll

“Bombardón”, marcha de la ópera “La Cruz dorada”, op.27

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

08.00

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Si bemol mayor, K.281

Vladimir Horowitz, piano

Pablo de Sarasate

Fantasía sobre temas de “Carmen” de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / Lawrence Foster

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

George y Ira Gershwin

Let’s call the whole thing off

Our love is here to stay

Gerald Finzi

Cinco bagatellas

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

10.00

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

11.00

Ferdinand David (1810-1873)

Concierto para violín y orquesta N°4 en Mi mayor, op.23

Hagai Shaham violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Samuel Barber

Música de verano, op.31

Quinteto de vientos Arcis

Luigi Boccherini

Sinfonía en Do mayor, op.12, Nº3

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

12.00

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

Giuseppe Verdi

Final de la ópera Don Carlo

Anja Harteros, soprano

Jonas Kaufmann, tenor

René Pape y Eric Halfvarson, bajos

Orquesta de la Opera de Baviera / Asher Fisch

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor

Truls Mørk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

13.00

Jean Françaix (1912-1997)

Quinteto con clarinete

Ensamble Gaudier

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico Nº1

Orquesta Wiener Akademie / Martin Haselböck

14.00

Sin palabras

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

Alberto Ginastera

Cuarteto Nº1

Cuarteto de la Universidad de la Plata

14.45

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Hoy compartiremos Tosca, de Giacomo Puccini, protagonizada por la soprano Sonya Yoncheva (Tosca), el tenor Vittorio Grigolo(Mario Cavaradossi) y el barítono Zeljko Lucic (Scarpia). Emmanuel Villaume dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

http://www.radionacional.com.ar/tosca-de-puccini-transmision-en-directo-desde-el-met/

18.00

Música de Verano

Claude Debussy

Petite Suite para piano a 4 manos, L.65

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

19.00

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones para chelo y orquesta sobre un tema rococó, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Astor Piazzolla

Jacinto Chiclana y El títere

Bernard Fink, mezzosoprano

Marcos Fink, bajo-barítono

Carmen Piazzini, piano

20.00

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Camargo Guarnieri

Flor de Tremembé

Camerata de las Americas / Joel Sachs

21.00

Johann Sebastian Bach

Arias: “Blute nur, du liebes Herz” y “Erbarme dich” y Coro “Wir setzen uns mit Tränen nieder”, de La pasión según San Mateo

Sunhae Im, soprano

Bernarda Fink, contralto

Coro de cámara de la RIAS

Akademie für Alte Musik de Berlín / Rene Jacobs

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Carlos Baguer

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

22.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Francesca Caccini

Selección de canciones

Elena Cecchi Fedi, soprano

Capella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luca Lastraioli

23.00

Música para bailar

Adolphe Adam

Música del ballet Giselle

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Grabado en la Sofiensaal de Viena entre el 5 y el 22 de septiembre de 1961