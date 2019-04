Programación Sábado 27 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Max Roach Plus Four

Minor trouble

It don’t mean a thing

Rigmor Gustafsson

Blind as a bat

When you make me smile

A different kind

Big Mean Sound Machine

In the name of what?

Angriest man in the world

Dave Brubeck y Paul Desmond

Alice in wonderland

Stardust

Ernestine Anderson

Talk to me baby

Tears have to fall

Big spender

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Tres danzas húngaras:

-Danza húngara Nº7 en La mayor

-Danza húngara Nº8 en la menor

-Danza húngara Nº9 en mi menor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Alberto Ginastera

Impetuosamente, segundo movimiento de la Pampeana Nº3, op.24

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Christof Escher

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Do mayor, Hob.II:7

Péter Pongrácz y Bertalan Hock, oboes

András Medveczky y Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile y András Nagy, fagotes

Robert Schumann

Pieza floral, op.19

Andras Schiff, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Pál Németh, flauta

Capella Savaria / Pál Németh

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

En directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Te invitamos a escuchar El ocaso de los dioses, de Richard Wagner, protagonizada por la soprano Christine Goerke, el tenor Andreas Schager, el bajo Eric Owens, la soprano Edith Haller, el barítono Evgeny Nikitin y el bajo-barítono Tomasz Konieczny. Philippe Jordan dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Anónimo

“La danza de nadie”, “Mr Lane’s Maggott”, “Balco y gris”, “Stingo”, “Reina Virgen” y “Bobbing Joe”, del tratado El maestro de bailer inglés

Las Brujas

Antonín Dvořák

Trío N°4 en mi menor, op.70, “Dumky”

Trío de Oslo

Wallingford Krieger

Nueva danza

Leopold Stokowsky y su Orquesta Sinfónica