Programación Sábado 26 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Shorty Baker y Doc Cheatham

Lullabye in rhythm

Night train

Tierney Sutton

Fortress around your heart

Fields of gold

Synchronicity

Steve Gadd Band

Oh yeah

Oscar Peterson

Cheek to cheek

Georgia on my mind

The lady is a tramp

John Pizzarelli

All of me

My baby just cares of me

Three little words

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Mili Balakirev

Obertura sobre una marcha española, op.6

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58a

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Jean Françaix (compositor francés, 1912-1997)

Divertissement para fagot y cuarteto

Ensamble Gaudier

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Benvenuto Cellini, de Hector Berlioz, en una reciente versión en el Royal Albert Hall de Londres. El elenco estuvo encabezado por el tenor Michael Spyres, la soprano Sophia Burgos, el barítono Lionel Lhote y el bajo Maurizio Muraro, junto al Coro Monteverdi y la Orquesta Revolucionaria y Romántica, dirigida por John Eliot Gardiner.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Antonio de Santa Cruz

Jácaras

Mateo Romero

A la dulce risa del alba, folía

Montserrat Figueras

Hespèrion XX / Jordi Savall

Robert Casadeus

Tres danzas mediterráneas para dos pianos op.36. Son ellas:

Robert y Gaby Casadesus, piano

Giuseppe Verdi

“Balabile” del acto III de la ópera Otelo

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Antonín Dvorák

Dumka. Poco allegreto, segundo movimiento del Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Ensamble de la Academy of St. Martin in the Fields

Scott Joplin

Rag de la hoja de arce

Joshua Rifkin, piano

Carl Nielsen

Danzas de la Suite Aladino

Coro Sinfónico de San Francisco

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt