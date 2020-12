Programación Sábado 26 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Count Basie Orchestra

Can’t hide love (con el trombonista Wycliffe Gordon)

April in Paris (Joey DeFrancesco en órgano Hammond)

Tequila (junto al trompetista Jon Faddis)

José James

Ain’t no sunshine

Lovely day

Christian Sands Trio

Rebel music

Yesterday

Steve Turré

The very thought of you

The shadow of your smile

Willie Nelson

Fly me to the moon

I’ll be around

What is this thing called love (a dúo con Norah Jones)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Samuel Barber

Knoxville, verano de 1915

Katheleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke’s / André Previn

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Biagio Marini

Sonata para violín “per sonare a due corde” de la colección Sonatas, sinfonías y ritornelos, op.8

Ensamble Convivium

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Gabriel Fauré

Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

07.00

Momentos Musicales

Eric Coates

-Obertura “The Merrymakers”

-Marcha “Calling all Workers”

Orquesta de BBC / Adrian Boult

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Jean-Philippe Rameau

Ópera «Les Boréades»

-Obertura

-Contradanza

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Gioachino Rossini

Obertura de “El barbero de Sevilla”

Orquesta de Cámara Failoni / Willi Humburg

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43

Liubov Timofeieva, piano

Franz Léhar

Vals “Oro y plata”, op.79

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)