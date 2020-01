Programación Sábado 25 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Ignaz Brüll

“Bombardón”, marcha de la ópera “La Cruz dorada”, op.27

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

08.00

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Si bemol mayor, K.281

Vladimir Horowitz, piano

Pablo de Sarasate

Fantasía sobre temas de “Carmen” de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / Lawrence Foster

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Shirley Scott

I didn’t know what time it was

More than you know

Ludwig van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº1 en Do mayor, obra sin opus Nº27

Béla Kovács, clarinet

Tibor Fülemile, fagot

10.00

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

11.00

Ferdinand David (1810-1873)

Concierto para violín y orquesta N°5 en re menor, op.35

Hagai Shaham violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Samuel Barber

Música de verano, op.31

Quinteto de vientos Arcis

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

12.00

Cécile Chaminade (1857 – 1944)

Trio N°2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Antonio Vivaldi

“Quell’augellin che canta”, de la ópera La Silvia

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

13.00

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8 .

Trío Locatelli

Enrique Granados

Danzas españolas

Daniel Ligorio, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor

Truls Mørk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

14.00

El Metropolitan Opera House en vivo de Nueva York

Te invitamos a escuchar La Bohème, de Puccini. El elenco está encabezado por la soprano Ailyn Pérez, el tenor Matthew Polenzani, la soprano Olga Kulchynska, el barítono David Bizic, y la dirección de Marco Armiliato.

18.00

Música de Verano

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Nikolai Rimsky Korsakov

Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.30

Hsin-Ni Liu / piano

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Joseph Haydn

Sinfonía Nº 52 en do menor

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

19.00

Eduardo Fabini

“Cuatro piezas para piano”: Intrermezzo – Estudio Arpegiado – Tristes 1 y 2

Elida Gencarelli, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº1 en re menor, op.13

Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn

20.00

Jacques Ibert

Dos inteludios para flauta viola y arpa

Trío Luminar

Antonio Vivaldi

Concierto para dos flautas, dos fagotes, dos violines, dos tiorbas, Dos mandolinas, chelo y cuerdas en Do mayor

Solistas de la Orquesta de Camara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Gilardo Gilardi

Poema Fluvial

Orquesta Sinfonica de Entre Rios

Camille Saint Saens

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Regis Pasquier, violín

Orquesta de la Suiza Italiana / Alain Lombard

21.00

Johannes Strauss II

El Murciélago, opereta completa sin diálogos

Jonas Kaufmann y Andreas Schager , tenores

Rachel Willis-Sørensen y Nikola Hillebrand , sopranos

Elisabeth Kulman , mezzo soprano

Sebastian Wartig y Michael Kraus, barítonos

Beomjin Kim, bajo

Coro y Statskapelle de Dresde / Franz Welser Möst

22.15

Nicola Porpora

Sinfonía Nº 3 em sol menor

Artifizii Musicali / Guy Delvaux

Pablo Buono (compositor argentino, nacido en 1987)

Cáscara de nuez

Pablo Buono, vibráfono

Juan Ferreirós, marimba

23.00

Música para bailar

Giuseppe Verdi

Escena final del segundo acto de I Lombardi alla Prima Crociata

Coro y Orquesta del Metropolitan / James Levine

Piotr Ilich Tchaikovsky

Coro y danza de los campesinos del primer acto de Eugenio Oneguin

Coro de la Ópera Nacional de Sofía

Orquesta del Festival de Sofía / Emil Tchakarov

Alban Berg

Comienzo de la tercera escena del primer acto de Lulú

Teresa Stratas, soprano

Kenneth Riegel, tenor

Orquesta de la Ópera de París / Pierre Boulez

Juan José Castro

Tangos

Fernando Viani, piano

Igor Stravinsky

Tango (1940)

Polly Ferman, piano

Giacomo Meyerbeer

Música del ballet Los patinadores (con arreglo de Constant Lambert)

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge