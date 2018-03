Programación Sábado 24 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Freddie Hubbard

Minor mishap

The nearness of you

Number five

Marc Thomas

Les docks avant renovation

Birthday tune

I love Paris

Gina Schwarz

Jazzista

Venezia

Marcus Roberts

Solitude

Black and tan fantasy

Ella Fitzgerald

Darn that dream

Imagination

All of me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Emanuelle Barbella (compositor italiano, 1718-1777)

Dúo Nº4 para dos mandolinas

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Johann Strauss (hijo)

Vals Vida de artista, op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Hoy escucharemos Turandot, de Giacomo Puccini, protagonizada por la soprano Martina Serafin (Turandot); el tenor Marcelo Álvarez (Calaf); y la soprano Guanqun Yu (Liu). Marco Armiliato dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Franz Schubert

Dieciséis danzas alemanas y dos escocesas, D.783

Jörg Ewald Dähler, piano

André Caplet

“Danza de los negritos”, de Epifanía, fresco para chelo y orquesta

Jean Decroos, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Jean Fournet

Grabado en vivo el 10 de febrero de 1978

Vincenzo Ruffo

“La danza”, de Capricci in musica a tre voci (1564)

Landini Consort

Antonio José

“Minuetto” de la Sonata para guitarra

Anders Clemens Ølsen, guitarra

Gian Carlo Menotti

Suite del ballet Sebastián (1944)

Orquesta del Festival de Spoletto / Richard Hickox