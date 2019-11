Programación Sábado 23 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Max Roach Quartet

Straight no chaser (Thelonious .Monk)

Henry Street blues

Paul Marinaro

That old black magic

I have dreamed

Devil may care

Al Di Meola

In my life

She’s leaving home

If I fell

Anthony Branker

Crystal angel

Diana Panton

That old feeling

In the wee small hours

Isn’t this a lovely day

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Ambroise Thomas (compositor francés, 1811-1896)

Obertura “Zampa”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johannes Brahms

Dieciséis valses para piano, op.39

Bruno Gelber, piano

Hector Berlioz

Marcha Rákóczy

Orquesta Estatal de Hungría / Adám Fischer

Giovanni Mossi (compositor italiano, 1680-1742)

Concerto grosso en mi menor, op.4, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Siete minués para piano, WoO10

Igor Kipnis, fortepiano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Fernand Cortez, de Gaspare Spontini. Con Darío Schmunck, Alexia Voulgaridou, Luca Lombardo y la dirección de Jean-Luc Tingaud

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Móritz Moszkowski

Primer libro de Danzas españolas, op.12 (en versión para orquesta del autor)

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

Georg Phillipp Telemann

“Mezzetin en turc”, de la Suite en Si bemol mayor y “Rondó moravo” de la Suite en Re mayor

Ensamble Sociedad Barroca de Holanda

Franz Joseph Haydn

Ocho zingarese

Ensamble Bella Musica de Viena / Michael Dittrich

Alberto Williams

Mazurcas op. 3, 20 y 28

Valentín Surif, piano

Arthur Benjamin

Rumba jamaiquina

Orquesta Cleveland Pops / Louis Lane

Toshiro Mayuzumi

Rapsodia rumba (1948)

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / Takuo Yuasa