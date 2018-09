Programación Sábado 22 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Lou Donaldson

Idaho

Lou’s blues

Donna Lewis

Everybodys talkin’ at me

Walk on by

Waters of March

David Brito

La ruta de un amanecer

Art Pepper

You’d be so nice to come home to

Imagination

Ella Fitzgerald

The Sweetest Sounds

Hello, Dolly!

Lullaby Of The Leaves

Can’t Buy Me Love

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

-Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4

-Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº5

-Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº6

Leif Ove Andsnes, piano

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.664

Carmen Piazzini, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar L’incoronazione di Poppea, de Claudio Monteverdi, tal como se representó en el Festival de Salzburgo en agosto de este año. El elenco estuvo encabezado por la soprano Sonya Yoncheva, la mezzosoprano Kate Lindsey, el barítono Renato Dolcini y el contratenor Dominique Visse, acompañados por el ensamble vocal e instrumental Les Arts Florissants, dirigido por William Christie.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Jenö Hubay

“El lago ondulado”, op.33, de Escenas de la csárdás

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Johann Hermann Schein

Suite N°5 en Sol mayor de la colección El banquete musical

Collegium Tersichore / Franz Neumaeyer

Igor Markevitch

Música del ballet La huida de Ícaro

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Christopher Lyndon-Gee

David Popper

Gavota, op.23; Menuetto, op.65, N°2 y Tarantela, op.33

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemser, piano