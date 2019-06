Programación Sábado 22 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Eric Dolphy Quintet

Les

On Green Dolphin Street

Andrea Celeste y Andrea Pozza

You don’t know what love is

Blackbird

Black and blue

The Omar Hakim Experience

Transmigration

Walk the walk

Bud Powell Trío

When i fall in love

My heart stood still

Elogie

Annie Ross

Everything I’ve got belongs to you

Invitation to the blues

Lucky day

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Leroy Anderson (compositor estadounidense, 1908-1975)

Tercer movimiento del Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Stewart Goodyear, piano

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor

Simon Standage, viola

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Hamilton Harty

En Irlanda, fantasía para flauta, arpa y orquesta

Colin Fleming, flauta

Denise Kelly, arpa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº12 en Sol mayor, K.110

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Mili Balakirev

-Polca para piano en fa sostenido menor

-Tarantella para piano en Si mayor

Alexander Paley, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Lohengrin, de Wagner. Con René Maison, Germaine Hoerner, Marjorie Lawrence, Alexander Kipnis, y la dirección de Fritz Busch, en un registro histórico, de la temporada 1936 del Teatro Colón.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Béla Bartók

Música del ballet pantomima en un acto El príncipe de madera, op.13 (1916)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez