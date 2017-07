Programación Sábado 22 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Carmell Jones

Business meetin’

Stella by starlight

Toddler

Steve Tyrell

Come fly with me

Ain’t that a kick in the head

The tender trap

Tony Grey

Walking in, walking out

Chicks sums

George Cables

Who can I turn to

Ths stroll

I remember Clifford

Elis Regina

Wave

Canto de Ossanha

Corrida de jangada

01.00

Tiempos Modernos

Piotr Ilych Chaikowsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Henning Kraggerud, violín

Orquesta Sinfónica de Oslo Valery Gergiev

Koncerthaus de Oslo, Noruega el 4 de febrero de 2016

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mathew Halls

Alemania 3 de mayo de 2016

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías (primera serie)

Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.1

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Leo Brouwer

Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Samuel Scheidt

Courantes y Pavanas a cuatro y cinco partes

Camerata Hungarica / Lászlo Czidra

Carlos Guastavino

Tres sonatinas para piano. “Sobre ritmos de la manera popular argentina”

Alejandro Cremaschi, piano

Per Nørgård

Cuarteto N°3, “Tintinabulario”

Cuarteto Kontra

Piotr Ilich Chaikovsky

Música del cuarto acto del ballet El lago de los cisnes, op.20

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa