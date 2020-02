Programación Sábado 22 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Franz Von Suppé

Obertura de la operetta Bocaccio

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Louis Spohr

Romance para clarinete y piano en Si bemol mayor

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schamlfuss, piano

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Franz Liszt

Fantasía sobre dos motivos de “Las bodas de Fígaro”, de Mozart

Emil Gilels, piano

Franz Schubert

Rosamunda, obertura Deutsch 797

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs



08.00



Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y bajo continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda, escena final de la ópera “El ocaso de los dioses”

Monserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Sollscher, guitarra

Natalie Cole

Nice and easy

You go to my head

Walkin’ my baby back home (a dúo con Nat King Cole)

James MacMillan

Concierto para oboe y orquesta

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta Britten Sinfonía / James MacMillan

10.00

Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº45 en Re mayor, K.95

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.16, Nº1, “Militar”

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

11.00

David Popper (1843-1913)

Concierto para chelo y orquesta, op.24

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Domenico Scarlatti

“Scritte con falso inganno”, cantata para soprano y orquesta

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

12.00

Béla Bartók

Bosquejos húngaros

Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

John Hebden (1712–1765)

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

13.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op.28

Alexis Weissenberg, piano

Benrhard Crusell (1755-1838)

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor, op.11

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

14.00

Alicia Terzian

Carmen Criaturalis

Domingo Garreffa, corno

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Mikhail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de cuerdas de la Filarmónica de Leningrado

John Ireland

Obertura Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickok

14.45

El Metropolitan Opera House en vivo de Nueva York

Te invitamos a escuchar Las bodas de Figaro, de Mozart, protagonizada por las sopranos Amanda Woodbury (Condesa) y Hanna-Elisabeth Müller (Susana), el bajo-barítono Adam Plachetka (Figaro), el barítono Etienne Dupuis (Conde) y la mezzosoprano Marianne Crebassa (Cherubino). Cornelius Meister dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.30

Música de Verano

Radames Gnatalli (Brasil 1906-1988)

Concierto para Harmónica y orquesta Nº1

Joise Stanek, harmónica

Orquesta Académica del teatro Libertador / Hadrian Avila Arzuza

David Petersen (compositor alemán, 1650 – 1737)

Sonata Nº 1

Therare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Frederic Chopin

Nocturno op.48 Nº1

Nelson Goerner, piano

19.00



Raplh Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Academia Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Mauro Giuliani

Concierto para dos mandolinas y orquesta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

20.00

Ruta Paidere

Variaciones sobre un tema de Flavio de handel

Julija Botchkovskaia, piano

Celso Garrido-Lecca (compositor peruano, 1926)

Retablos Sinfónicos

Orquesta Sinfónica de Forth Word / Miguel Hart Bedoya

Michele Carafa

“Escena final” de la ópera Gabriella di Vergy

Yvonne Kenny, soprano

Solistas y Coro / Geoffrey Mitchell

Orquesta Filarmonia / David Parry

21.00

Sergei Rachmaninov

Concierto Piano y orquesta Nº 1 en fa sostenido menor, op.1

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Antonio Pappano

Dag Wirén (compositor sueco, 1905-1986)

Sinfonía Nº3 , op.20

Orquesta Sinfónica de Norrköping / Thomas Dausgaard

Pablo Sarasate

Dos danzas españolas op.22: Romanza Andaluza y Jota Navarra

Alfredo Campoli, violín

Daphne Ibbott, piano

22.00

Claude Bolling

Suite de jazz Nº2

Cuarteto Roselli

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Luis Gianneo

En el Antiplano

Elena Dabul, piano

23.00

Música para bailar

Enrique Granados

Valses poéticos, op.10

Daniel Ligorio, piano

Heinz Holliger

El bailarín mágico. Dos escenas para dos cantantes, dos bailarines, dos actores, coro mixto, orquesta y cinta

Eva Gilhofer, contralto

Hans Riediker, bajo

Dorothy Dorow, soprano

Philipp Landridge, tenor

Voces Femeninas de la Schola Cantorum de Sttutgart

Coro del Teatro de Basilea

Orquesta Sinfónica de Basilea / Hans Zender

José Luis Merlín

“Zamba”, “Chacarera” y “Carnavalito-Evocación-Joropo”

Jason Vieaux, guitarra

Adolfo Mejía

Bambuco en mi

Lucas Saboya

“Zamba negra”, de la Suite Ernestina

José Antonio Escobar, guitarra