Programación Sábado 22 de Diciembre

Sábado 22-12-2018

00.00

Trasnoche Jazz

Bob Hardaway

Irresistible you

I cover the waterfront

JR

Charlotte Wassy

Your goal

Songfora

Dreams

Will Bernard

Dime store thriller

Go west

Ray Brown Trio

Bye, bye blackbird

Liane Carroll

Only the lonely

Here’s to life

You’ve changed

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Arthur Grumiaux, violín

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Scott Joplin

Tres piezas para piano:

– Paragon rag

– Solace. Una serenata mejicana

– Pine Apple rag

Joshua Rifkin, piano

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº1 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Ibert

Tres piezas breves para quinteto de vientos

Erwartung Ensemble

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas para piano, op.17

Bruno Mezzena, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

En directo desde el Metropolitan Opera House

Te invitamos a escuchar La fanciulla del West, de Puccini, con la soprano Eva-Maria Westbroek, el tenor Jonas Kaufmann, el barítono Željko Lučić, y la dirección de Marco Armiliato.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Manolis Kalomiris (1883-1962)

Tres danzas griegas

Orquesta del Estado de Atenas/Byron Fidetzis

Francisco Guerau

“Canarios” y “Villano”, del Poema harmonico

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Léon Boëllmann (1862-1897)

“Introducción. Coral” y “Minuet gótico” de la Suite gótica

Marie-Claire Alain, órgano

Bedřich Smetana

Polca poética, op.7, N°2, Polca de salón, op.7, N°1 y Furiant

Peter Schmalfuss, piano

Paul Dukas

La Péri, poema danzado

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier