Programación Sábado 22 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº1 en sol menor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Samuel Zyman (compositor mejicano, nacido en 1956)

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Costanzo Festa

Tres madrigales

Huelgas Ensemble / Paul van Nevel

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera Una Romeo y Julieta aldeana

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ludwig van Beethoven

Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor, WoO44, Nº2

Lajos Mayer, mandolina

Imre Rohman, piano

Kurt Weill

Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12

Rodrigue Milosi, violín

Orquesta de Caen / Jean-Louis Basset

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49

Ensamble Raphael

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Gaetano Donizetti

“Spargi d’amore pianto” de Lucia di Lammermoor

Edita Gruberova, soprano

Ambrosian singers – Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Ernest Moeran

Nocturno, para barítono, coro y orquesta

Hugh Mackey, barítono

The Renaissance Singers

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Emmanuel Chabrier

Paisaje – Melancolía

Annie D´Arco, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº67 en Fa mayor, Hob.I:67

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº1, Sz.86

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago 7 Pierre Boulez

Henry Purcell

Suite de Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Colman

07.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, Hob.I:3

Cantilena / Adrian Shepherd

Samuel Sebastian Wesley

Marcha y rondó para piano

Ian Hobson, piano

Nicolò Paganini

Las brujas, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Franz Xaver Süssmayr, op.8

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Johannes Brahms

Tres danzas húngaras (orquestación de Andreas Hállen):

– Nº4 en fa sostenido menor

– Nº5 en sol menor

-Nº6 en Re mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº2

Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)