Programación Sábado 22 de Abril

00.00

Leer es un placer (Natu Poblet)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Heinrich Franz Von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº20 en la menor,BWV 889

András Schiff, piano

Jean Sibelius

Luonnotar, op.70

Elisabeth Söderström, soprano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y orquesta en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Agustín Barrios Mangoré

Choro da Saudade

Sven Lundestad, guitarra

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Jack Brymer, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Ahti Sonninen

La danza Karelia

Orquesta de Cuerdas Juvenil de Helsinki / Csaba y Géza Silvay

Ottorino Respighi

Suite Nº2 de antiguas danzas y arias para láud

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alberto Ginastera

Suite de danzas criollas, op.15

Polly Ferman, piano

Ludwig van Beethoven

Seis danzas germanas de las Doce danzas germanas, WoO8

Ensamble Bella Musica de Viena

Frederick Delius

“Amanecer. Danza”, de la Suite Florida

Orquesta del Ulster / Vernon Handley