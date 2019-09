Programación Sábado 21 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Jimmy Forrest

I cried for you

By the River Sainte Marie

Laika

So I love you

The music that makes me dance

John Stein

Bing Bang Boom

Love me tonight, lover

Art Blakey and the Jazz Messengers

Carol’s interlude

Hank’s symphony

José James

Do you feel

Tomorrow

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Franz Liszt

La batalla de los Hunos, poema sinfónico Nº11, S.105

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Ludwig van Beethoven

Bagatelas para piano, op.119

Jean-François Heisser, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

London Wind Orchestra / Denis Wick

Frédéric Chopin

-Vals para piano Nº16 en La bemol mayor

-Vals para piano Nº15 en Mi mayor

Jean-Marc Luisada, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

En esta oportunidad compartimos Edipo, de George Enescu, en un registro tomado este año en el Festival de Salzburgo. El elenco estuvo encabezado por el barítono Christopher Maltman, la mezzosoprano Clémentine Margaine, el bajo John Tomlinson, el barítono Brian Mulligan y el bajo David Steffens. Ingo Metzmacher dirigió al Coro de la Opera de Viena y a la Orquesta Filarmonica de Viena.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Joan Antonio Dalza

Piva

Francesco Bendusi

Paso y medio ‘El romano’, Moschetta y Bandera

New London Consorto / Philip Pickett

Gaetano Donizetti

Música de ballet de la ópera Don Sebastián, rey de Portugal

Orquesta Philharmonia / Antonio de Almeida

Ernesto Lecuona

Danza de los ñañicos, La conga de medianoche, Danza lucumí y Danza interrumpida

Víctor Rodríguez, piano

Franz Schreker

Ein Tanzspiel (Rokoko)

Orquesta Filarmónica de Graz / Gabriel Feltz

Grabado en vivo el 30 de abril de este año