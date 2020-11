Programación Sábado 21 de Noviembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Clifford Jordan

Bearcat

Malice towards none

Caro Emerald

Completely

The wonderful in you

Excuse my french

Nicolás Ojeda

Lacryma

Matilda

Phineas Newborn Jr.

Barbados

Celia

I’m beginning to see the light

Cecile McLorin Salvant

Saint Louis Gal

John Henry

Baby have pity on me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº9 en sol menor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Jean Sibelius

Finlandia, op.26

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Frédéric Chopin

Preludio en do sostenido menor, op.45

Claudio Arrau, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Johann Christoph Demantius

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Frederick Delius

Al escuchar el primer cucú de la primavera

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Sébastien de Brossard

Stabat Mater

Grupo vocal “Los Pajes y los Cantores de la Capilla”

Ensamble Mercurio Galante / Olivier Schneebeli

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, “Pequeña Rusia”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Johann-Jakob van Eyck

Variaciones sobre la Pavana de las lágrimas de Dowland para flauta dulce y laúd

René Clémencic, flauta dulce

András Kecskés, laúd

Joseph Haydn

Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3, Hob.III:27

Cuarteto Tátrai

Mijail Glinka

Variaciones sobre un tema de El ruiseñor de Alabiev

Valery Kamishov, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Lehár

Vals de la ópera “Eva”

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (Allegro maestoso) del Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Johannes Brahms

Danzas húngaras (versiones orquestales):

-Nº1 en sol menor

-Nº2 en re menor

-Nº3 en Fa mayor

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholz

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Alexander Borodin

Mazurcas 1 y 2 de su Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº2 en Sol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor) (arr. Friedrich Berr)

Ensamble Wien-Berlin

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)