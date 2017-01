Programación Sábado 21 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Gene Ammons

Short stop

Salome’s tune

Blue coolade

Jacinta

Too darn hot

When sunny gets blue

Everyday I have the blues

H-B-C

Footprints

Gustavo Bergalli y Jorge Navarro

What’s new

First

Ed Reed

Monk’s dream

She’s funny that way

Wee baby blues

01.00

Tiempos Modernos

Gustav Mahler

“Segunda parte” de la Sinfonía N° 8 “De los mil”

Jaquelina Livieri, Daniela Tabernig y Paula Almerares, sopranos

Guadalupe Barrientos y Alejandra Malvino, mezzosopranos

Enrique Folger, tenor

Alejandro Meerapfel, barítono

Fernando Rado, bajo

Coro y Orquesta Estables del Teatro Colón / Arturo Diemecke

Coro de niños del Teatro Colón / Cesar Bustamante

Coro Polifónico Nacional / Dario Marchese

Teatro Colón de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016

02.00

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

William Byrd

Danzas inglesas

Ensamble de Metales Philarmonie de Estocolmo

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Josef Suk, violín

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Suite Böcklin. Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Francisco Tárrega

Tres piezas para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite op.66

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Mitsuko Uchida, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

George Frideric Handel

Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4

Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania / Hans Zanotelli

08.00

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº1: “Gigas” (Libro Nº3)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, R.436

Peter-Lukas Graf, flauta

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn / Jörg Faerber

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

———-

Heitor Villa-Lobos

Preludio a la bachiana brasilera Nº4 (arr. para 2 guitarras de Sérgio Assad)

Sérgio y Odair Assad, guitarras

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

13.00

Sin palabras

Joseph Schwantner (compositor estadounidense nacido en 1943)

Concierto para percusión y orquesta

Evelyn Glennie, percusion

National Symphonic / Leonard Slatkin

Luis Gianneo

Segundo Trio

Trio Arbos

14.00

Transmisión en directo desde El Metrolitan Opera House de Nueva York

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar