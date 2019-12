Programación Sábado 21 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Lew Soloff

Beautiful Mimi

Antigua

Jazzamor

Fearless migrants

What you say

This love

Enrique Peña

Mangle

Siempre llueve

Jessica Williams

I’m confessin’ (that I love you)

Dee Dee Bridgewater

All blues

On a clear day

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Richard Wagner

Marcha imperial

Orquesta Filarmónnica de Hong Kong / Varujan Kojian

Andrea Falconieri (compositor italiano, 1585-1656)

-Battaglia de Barabaso yerno de Satanas

-Folias echa para mi señora Doña

Ensamble Fitzwilliam

Ludwig van Beethoven

Obertura “La consagración de la casa”, op.124

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John’s Smith Square / John Lubbock

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65 (orquestación de Hector Berlioz)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Johann Strauss (hijo)

– Marcha de Napoleón, op.156

– Marcha persa, op.289

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Sin Palabras

14.45

Metropolitan Opera House en directo de Nueva York

Te invitamos a escuchar Macbeth, de Verdi, en un registro de septiembre de este año. El elenco estuvo encabezado por el barítono Željko Lučić, la soprano Anna Netrebko, el tenor Matthew Polenzani, y el bajo Ildar Abdrazakov. Marco Armiliato estuvo al frente del Coro y de la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Giacomo Puccini

Tres minuets para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Martfeld

Guillaume Dumanoir

Suite del Ballet de Estocolmo

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonio Bibalo (1922-2008)

Cuatro danzas balcánicas

Anders Brusvik, piano