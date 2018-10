Programación Sábado 20 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bennie Green

Expubidence

Sweet sucker

Anne Czichowsky Quintet

But not for me

Kitchen talk

S.O.S.

Henry Cole and the Afrobeat Collective

Comienzo

No eres tú, soy yo

Joe Pass y John Pisano

Blues for the wee folk

You were meant for me

Chet Baker

Do it the hard way

Evetything happens to me

You’re driving me crazy

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Cuatro estudios para piano del op. 25:

–Nº5 en Sol bemol mayor

-Nº6 en si bemol menor

-Nº7 en Do mayor

-Nº8 en Fa mayor

Vladimir Ashkenazy, piano

Gioachino Rossini

-Obertura de la ópera Maometto Secondo

-Obertura de la ópera Ricciardo e Zoraide

Coro Ambrosian Singers

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Barcarola para piano Nº1 en la menor, op.26

Paul Crossley, piano

Ludwig van Beethoven

Adagio, allegro con brio y tempo di menuetto del Septimino en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

Johannes Brahms

Danza húngara Nº10 en Fa mayor, Wo10

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Los lombardos en la Primera Cruzada, de Giuseppe Verdi, en una versión remasterizada de 1957 . Con el tenor Rafael Lagares, la soprano Magda László, el tenor Aldo Bertocci y el bajo Plinio Clabassi. Fulvio Vernizzi estuvo al frente del Coro y la Orquesta de la RAI de Torino.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Juan Francisco Giacobbe

Danzas exóticas, para arpa

Marce Méndez, arpa

Gioachino Rossini

Música de ballet de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almedia

Edwin Carr

Cuatro danzas del ballet Electra (versión para dos pianos del compositor)

Ya-Ting Liou y Blas González, piano