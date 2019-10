Programación Sábado 19 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bennie Green

Expubidence

Sweet sucker

Anne Czichowsky Quintet

But not for me

Kitchen talk

S.O.S.

Henry Cole and the Afrobeat Collective

Comienzo

No eres tú, soy yo

Joe Pass y John Pisano

Blues for the wee folk

You were meant for me

Chet Baker

Do it the hard way

Evetything happens to me

You’re driving me crazy

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Daniel Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Piotr Ilich Chaikovsky

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Van Cliburn, piano

Orquesta Sinfónica de la RCA / Kiril Kondrashin

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.9, Nº1 (del ciclo “La cetra”)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Jaromír Weinberger (compositor estadounidense, 1896-1967)

Polca y fuga de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Isaac Albéniz

-Puerta de tierra

-Malagueña

Alicia De Larrocha, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Ghirardello da Firenze (compositor italiano del siglo XIV)

Per non far liet’ alcun, I’vo’ bene a qui voi bene a me y Donna, l’altrui mirar che fate, ballate

Ensamble Modo Antiquo

George Frideric Handel

Danzas de la Música para los reales fuegos de artificio

London Classical Players / Roger Norrington

Bernard Rogers

Tres danzas japonesas

Ensamble de Vientos Eastman / Frederick Fennell

Carol Dawn Mayer, mezzosoprano

Chales Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa