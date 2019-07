Programación Sábado 20 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Lou Donaldson

Idaho

Lou’s blues

Donna Lewis

Everybodys talkin’ at me

Walk on by

Waters of March

David Brito

La ruta de un amanecer

Art Pepper

You’d be so nice to come home to

Imagination

Ella Fitzgerald

The sweetest sounds

Hello, Dolly!

Lullaby of the leaves

Can’t buy me love

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Antonio Salieri

Obertura de la ópera Semirámide

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Robert Schumann

Primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

Luis Gianneo

Obertura para una comedia infantil

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento (allegro con brio) del Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Carmen Piazzini, piano

Orquesta Filarmónica de Cámara de Baviera / Michael Helmrath

Antonin Dvorák

Tres danzas eslavas de su opus 72:

– Nº2 en mi menor

– Nº5 en si bemol menor

– Nº7 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Compartimos hoy Manon, de Jules Massenet, en una reciente versión de Ópera de Viena. El elenco estuvo encabezado por la soprano Nino Machaidze (Manon Lescaut), el tenor Juan Diego Florez (Caballero Des Grieux) y el barítono Adrian Eröd (Lescaut). Frédéric Chaslin estuvo al frente del Coro y de la Orquesta de la Ópera de Viena.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Adolphe Adam

Música del ballet El diablo a las cuatro

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge