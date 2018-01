Programación Sábado 20 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Los viernes del verano, estamos repitiendo las presentaciones del ciclo 2017 de Jazz en La 96.7. Hoy vamos a disfrutar nuevamente del concierto que, el año pasado, ofreció en nuestro auditorio, el Alan Zimmerman Trío. El ensamble integrado por el pianista Alan Zimmerman, Ezequiel Dutil en contrabajo y Pepi Taveira en batería, presentó un programa dedicado al repertorio del gran Thelonious Monk.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Anton Arensky

Sueño en el Volga, obertura op.16

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeny Svetlanov

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble Eastman / Donald Hunsberger

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Sergei Prokofiev

Suite Escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Oliver Nelson

Stolen moments

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

5 estudios de ejecución trascendental, S.139

Evgeny Kissin, piano

11.00

Leopold Kozeluch (1747-1818)

Concierto para piano y orquesta N°6 en Do mayor

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Jacques Ibert

Suite de la música incidental para El jardinero de Samos

Erwartung Ensemble

Vincenzo Bellini

Escena de Beatrice del primer acto de Beatrice di Tenda

Pretty Yende, soprano

Coro del Teatro Municipal de Piacenza

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Ernesto Nazareth

Eponima, vals para piano

Luis Ascot, piano

12.00

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.10, N°3

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Carlos Chávez

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

13.00

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81

Hae-won Chang, piano

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

14.00

Sin palabras

Frederic Chopin

Rondó para dos piano en Do mayor, op.73

Estela y Sylvia Kersenbaum, pianos

Enrique Iturriaga (compositor Peruano nacido en 1918)

Sinfonía “Junin y Ayacucho”

Orquesta Sinfónica de Forth Word / Miguel Hart Bedoya

14.45

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Hoy compartiremos Thaïs, de Jules Massenet, protagonizada por la soprano Ailyn Pérez (Thaïs), el barítono Gerald Finley (Athanaël) y el tenor Jean-François Borras (Nicias). Emmanuel Villaume dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Música de Verano

Gioachino Rossini

Obertura de El barbero de Sevilla (transcripción para dos guitarras de Mauro Giuliani)

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2 en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Mario Kuri-Aldana (Compositor mexicano, 1931 – 2013)

Trío mexicano

Trío Tempori

19.00

Benedetto Ferrari (compositor italiano Barroco)

“Chi non sa come amor”, “Non fia piu ver” y “Quando prendon riposo”

Philippe Jaroussky, contratenor

L’Ensemble Artaserse

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para cuarteto en Fa mayor, K.288

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

20.00

Howard Hanson (compositor estadounidense, 1896 – 1981)

Suite Merry Mount

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Jacquet de la Guerre

Sonata de cámara Nº3 en Re mayor

Musica Fiorita

Jean Sibelius

Selección de canciones

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothóni, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

21.00

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.9

Nelson Goerner, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

Bohuslav Martinů

Noneto

Ensamble Viena-Berlín

22.00

Loysète Compère (Compositor franco-flamenco 1445 –1518)

Nous sommes de l’ordre de Saint Babouyn

Ensemble Clément Jannequin / Dominique Visse

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jesus López Cobos

Gaspard Fritz (compositor suizo del Barroco)

Sonata para violín y bajo continuo, op.2, Nº4

Sibylle Tschopp, violín

Isabel Tschopp, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

23.00

Música para bailar

Heitor Villa-Lobos

Danzas africanas

Alfred Heller, piano

Camille Saint-Saëns

“Fiesta popular”, música de ballet del segundo acto de la ópera Enrique VIII

Rasumovsky Sinfonia / Andrew Mogrelia

Isaac Albéniz

Vals El otoño

Albert Guinoart, piano

Tan Dun (1957)

“Danza del dragón” de la Sinfonía 1997. Cielo Tierra. Humanidad

Ensamble de Campanas Imperial de China