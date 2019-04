Programación Sábado 20 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan Quartet

Carioca

Aren’t you glad you’re you

Bark for Barksdale

Sinne Eeg

New horizons

The best I ever had

High up in the sky

Jungle by night

Empire

Piranha

Martial Solal y Johnny Griffin

You stepped out of a dream

Julie London

Diamonds are a girl’s best friend

Let there be love

The man that got away

What is this thing called love

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Tres danzas húngaras:

-Nº4 en fa sostenido menor

-Nº5 en sol menor

-Nº6 en Re mayor

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº10 para coro y orquesta “Rasga o Coração”

(Coro no especificado)

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, R.271, “L’Amoroso”

Jaap Schröder, violín

Cappella Savaria / Jaap Schröder

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera “Aroldo”

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Johann Strauss (hijo)

–Vals Los festejantes, op.4

-Polca electromagnética, op.110

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

13.45

En directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Te invitamos a escuchar La clemenza di Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart. Con Matthew Polenzani, Elza van den Heever, Joyce DiDonato y Yin Fang, bajo la dirección de Lothar Koenigs .

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Rued Langgaard

“La danza en el Riberhaus”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº9, “De la ciudad de la reina Dagmar”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Johann Sebastian Bach

Gavota de la Suite inglesa Nº5 y Gavotas I y II de la Suite Nº3 para orquesta

Julia Shaw y Bumanis, arpas

Joseph Achron

“Danza de los espíritus fantasmales” de la suite El golem

Orquesta Nacional de Cataluña / Gerard Schwarz

Amadeo Roldán

Suite de ballet de La rebambaramba

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Carl Maria von Weber

“Danza de los nobles jóvenes” y “Danza de la antorcha” de la ópera Silvana

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

John Cage

Amores

Ensamble de Percusión Kroumata

Ricardo Sierra

Fandangos

Orquesta Sinfónica Nacional de México / Enrique Bátiz

Grabado en vivo en París en mayo del año 2005