Programación Sábado 2 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano

Un poco de jazz de la mano de Nat King Cole

Route 66

Sweet Lorraine

Welcome to the club

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

10.00

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

11.00

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Arnold Bax

Noneto para flauta, oboe, clarinete, cuarteto, contrabajo y arpa

Miembros de The Nash Ensemble

Franz Krommer (1759-1831)

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.30

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Heinz Holliger

12.00

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano N°1, op.12

Lilya Zilberstein, piano

Michele Stratico (1728 – c.1782)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, ciclo de canciones sobre textos de Adelbert von Chamisso, op.42

Miah Persson, soprano

Joseph Breinl, piano

13.00

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en La mayor, “La transformación de los campesinos de Licia en ranas”

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Ferruccio Busoni

Diez variaciones sobre un preludio de Chopin, op.22

Geoffrey Douglas Madge, piano

14.00

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de camara de innstbrutcker / Otmar Costa

Isaac Albéniz

Cuatro Danzas españolas

Cañizares, guitarra

14.45

En directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Seguí disfrutando de la temporada del MET por Radio Nacional Clásica.

En esta oportunidad, te invitamos a escuchar Carmen, de Georges Bizet, protagonizada por la mezzo soprano Clémentine Margaine, el tenor Roberto Alagna, la soprano Aleksandra Kurzak y el bajo Alexander Vinogradov. Louis Langrée dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan.

18.20

Anton Webern

Seis piezas para orquesta, op.6

Orquesta Philarmonia / Robert Craft

19.00

Jean-Marie Leclair

Sonata Nº6 para violín y bajo continuo en mi menor, op.9

Johannes Prasmohler, violín

Philippe Grisvard, clave

Piotr Ilych Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29 “Polaca”

Orquesta Sinfónica de Londres / Igor Markevich

20.00

Gasparo Spontini

“O Re dei cieli” de la opera Agnes von Hohenstaufen

Anita Cerquetti, soprano

Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino / Gianandrea Gavazzeni

Pedro Mauricio González (compositor venezolano,1959)

Tetralogía

Nirse González, guitarra

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº3 en re menor, op.58

James Ehnes, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

21.00

Amadeo Vives

La Villana, zarzuela completa sin diálogos

Montserrat Caballé y Dolores Cava, sopranos

Vicente Sardinero y Enrique Serra, barítonos

Francisco Ortiz, tenor

Antonio Borrás y José Manzaneda, bajos

Coro Orfeó Gracienc / Antonio Pérez Simó

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Enrique Garcia Asensio

Grabación de estudios de 1973

22.30

Benedetto Marcello

Sonata Nº4 para flauta dulce, chelo y clavecín

Rene Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo barroco

Christiane Jacottet, clavecín

23.00

Música para bailar

Francisco de la Torre

Danza alta sobre La Spagna

Hans von Constanz

Danza española

Hans Weck

Danza española

Giovanni Maria Trabaci

Galliarda a cinco alla Spagnola

Francis Pilkington

La pavana española

Atrium Musicae de Madrid / Gregori Paniagua

Georges Enescu

Zarabanda, Pavana y Bourée de la Suite Nº2 para piano en Re mayor, op.10 (1902)

Aurora Ieniei, piano

Edvard Grieg

Danzas noruegas, op.35 (orquestación de Hans Sttit)

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Safari