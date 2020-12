Programación Sábado 19 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis y John Coltrane

On Green Dolphin Street

Somi

Black enough

Midnight angels

The wild one



Renegades of Jazz

Solitaire

Blow your horn

Jr. Monterose y Tommy Flanagan

Vinnie’s pad

Con alma (Dizzy Gillespie)

Carmen Lundy

Night and day

Lullaby of Birdland

My old flame

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Trío Beaux Arts

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº14 en La bemol mayor, op.104

Cuarteto de Cleveland

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, R.418

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Paul Constantinescu

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica “Moldova” de Iasi / Ion Baciu

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

07.00

Momentos Musicales

Frederic Curzon

Bravada, pasodoble para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Andrea Falconieri

Battaglia de Barabaso yerno de Satanas

Folias echa para mi senora Doña

Corriente dicha la cuella

Ensamble Fitzwilliam

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “La veneziana”

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Carl Nielsen

Primer movimiento (“Allegro espansivo”) de la Sinfonía Nº3, FS 60, op.27, “Sinfonía expansiva”

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº6 en La bemol mayor, op.53, “Heroica”

Polonesa para piano Nº3 en La mayor, op.40, Nº1, “Militar”

Georges Cziffra, piano

Leopold Mozart

Sinfonía de los juguetes

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)