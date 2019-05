Programación Sábado 18 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Hank Mobley, Zoot Sims, Al Cohn y John Coltrane

Tenor conclave

Beady Belle

Marbles

On my own

Gary Willis

Everything’s cool

Say it ain’t so

Barney Wilen y Mal Waldron

Quiet temples

Blossom Dearie

On Broadway

Satin doll

That’s no joke

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Giuseppe Verdi

Marcha triunfal y música de ballet de la ópera “Aida”

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Amadeo Roldán (compositor cubano, 1900-1939)

Suite “Rebambaramba”

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres trompetas y orquesta en Re mayor, TWV 54:D3

Friedemann Immer, Ian Wilson y Michael Laird, trompetas

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura fantasía “Romeo y Julieta”

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Johann Strauss (hijo)

Tres polcas:

–Souvenir, op.162

-L’enfantillage, op.202

-Tritsch Tratsch, op.214

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera

En el primer programa del 2019, vamos a escuchar Bodas de sangre, de Juan José Castro, en un registro histórico y remasterizado del Teatro Colón, de 1979. El elenco estuvo encabezado por la soprano Nati Mistral, el tenor Carlos Pizzini, la soprano Diana Lopez Esponda y la mezzosoprano Adriana Cantelli, bajo la dirección de Antonio Tauriello.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Giorgio Mainerio

La Parma

Rossino Mantovano

Un sonar de piva

Giorgio Mainerio

Putta nera (ballo forlano)

The Renaissance Band / Joan Kimball y Robert Wiemkem

Anthony Louis Scarmolin

Danza de la ópera El califa

Orquesta Filarmónica Janáček / Joel Eric Suben

Isaac Albéniz

Seis danzas españolas, op.37

Guillermo González, piano

Steve Gray

“Danzas”, primer movimiento del Concierto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / Paul Daniel