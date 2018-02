Programación Sábado 17 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Este viernes, nuevamente, vamos a revivir alguno de los conciertos realizados en el auditorio de la radio a lo largo de estos 5 años del ciclo Jazz en la 96.7. En esta oportunidad, nos vamos al año 2014, para recordar la presentación de la cantante Georgina Diaz acompañada por su grupo “The Mornings”, integrado por Cirilo Fernandez al piano, Damián Falcón en contrabajo y Sebastián Groshaus en batería.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Karl Goldmark

Obertura En Italia, op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, G.448

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.10 Nº3, R.428, “Il Gardellino”

Lóránt Kovács, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert

“Rondó”, último movimiento del Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Jascha Heifetz, violín

Emanuel Feuermann, chelo

Artur Rubinstein, piano (un registro histórico tomado en 1941)

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Música de Verano

George Frideric Handel

Concerto grosso en mi menor, op.6, Nº3

Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania / Hans Zanotelli

Michael Nyman

El tiempo se pronunciará, para violín, chelo y piano

London Trio

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Semirámide

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Alexander Borodin

“Aria del Príncipe Igor” de la ópera El príncipe Igor

Dmitri Hvorostovsky, barítono

Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

11.00

Johann Joseph Fux

Sonata a 4 en sol menor

Concentus musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Richard Strauss

Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerdas

Músicos de cámara del Insituto Smithsoniano / Kenneth Slowik

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº7 en Re mayor, op.10, Nº3

Edwin Fischer, piano

12.00

Johann Christoph Petz (compositor barroco alemán, 1664-1716)

Concierto pastoral en Fa mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Øistein Sommerfeldt (compositor noruego, 1919-1994)

Paisaje noruego, para coro, op.59

Coro de Solistas Noruegos

Joseph Haydn

Sinfonía Nº92 en Sol mayor, Hob:I. 92, “Oxford”

Orquesta Estatal de Hungría / Ervin Lukács

13.00

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895 – 1984)

Cinco piezas para armónica y orquesta

Tommy Reilly, armónica

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

13.15

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

19.25

Música de Verano

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

Víctor Villadangos, guitarra

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad de La Plata

Giuseppe Maria Cambini (compositor italiano, 1746 – 1825)

Sinfonía para gran orquesta Nº1 en Fa mayor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

20.00

Eyvind Alnæs (compositor noruego, 1872 – 1932)

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.27

Piers Lane, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Andrew Litton

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº3 Re mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

François-Joseph Gossec

Selección de la ópera Teseo

Virginie Pochon, soprano

Jennifer Borghi, mezzosoprano

Orquesta Les Agrémens / Guy Van Waas

21.00

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

George Frideric Handel

Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

22.00

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

George Gershwin

“Somebody loves me”, de la comedia George White’s Scandals

“Boy wanted”, de la comedia A Dangerous Maid

“Things are looking up”, de la película A Damsel in Distress

“Love walked in”, de la película The Goldwyn Follies

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Christian Frederik Emil Horneman (compositor danés, 1840 —1906)

Obertura y Ballet del tercer acto de la ópera Aladdin

Orquesta Sinfónica de Aalborg / Owain Arwel Hughes

Maria Theresa von Paradis (compositora austríaca, 1759 – 1824)

Siciliana para violín y piano

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

23.00

Música para bailar

Fabrizio Caroso

Cascarda allegrezza d’amore

Cesare Negri

La catena d’amore

Antonio Gardane

Dos gallardas

Livio Lupi

Balletto alla Carreta

The Broaside Band / Jeremy Barlow

Emmanuel Chabrier

Tres valses románticos para dos pianos

Georges Rabol y Sylvie Dugas, piano

Michael Tippett

Danzas rituales de la ópera Bodas de verano

Rita Cullis, soprano

Mark Curtis, tenor

Margaret McDonald, mezzosoprano

Matthew Best, bajo

English Northern Philharmonia / Michael Tippett