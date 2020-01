Programación Sábado 18 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (compositorhúngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti



09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano

Ella Fitzgerald

The sweetest sounds

Hello, Dolly!

Lullaby of the leaves

Can’t buy me love

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

10.00

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

11.00

Max Bruch

Doble concierto para clarinete, viola y orquesta, op.88

Roeland Hendrikx, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Baldassare Galuppi

Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Ensamble L’Opera Stravagante

George Antheil (1900 – 1959)

Sinfonía N°5

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

12.00

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Il tenero momento”, de la ópera Lucio Silla

Marianne Crebassa, mezzosoprano

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Marc Minkowski

Ástor Piazzolla

Suite Punta del Este para bandoneón, ensamble y orquesta de cuerdas

Daniel Binelli, bandoneón

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

13.00

William Sterndale Bennett (1816-1875)

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46, “La doncella de Orleans”

Ian Hobson, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Malcolm Arnold

Dúo para flauta y viola, op.10

Judith Pearce, flauta

Roger Chase, viola

14.00

El Metropolitan Opera House en vivo de Nueva York

Te invitamos a escuchar La traviata, de Verdi. El elenco está encabezado por la soprano Aleksandra Kurzak (Violeta), el tenor Dmytro Popov y el barítono Quinn Kelsey. Karel Mark Chichon dirige al Coro y a la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Música de Verano

William Walton

Sinfonía Nº2

Orquesta Filarmónica Real de Londres / Vladimir Ashkenazy

Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si bemol mayor

Pierre Fournier, chelo

Orquesta del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

Luis Gianneo

En el Altiplano

Elena Dabul, piano

19.00

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Franz Berwald

Trío con piano Nº2 en fa menor

Ilona Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

20.00

Charles Gounod

Misa Coral

Ensamble vocal de Lausanne / Michel Corboz

Marie-Claire Alain, órgano

Mason Bates

Antologia de la Zoologia Fantastica

Orquesta de Filadelfia / Yannick Neset Seguin

Filadelfia 8 de diciembre de 2018

21.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73 “Emperador”

Paul Lewis, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC de Londres / Ben Gernon

Igor Stravisnky

“Dos escenas de Nick Shadow” de The Rake Progress

Samuel Ramey, bajo

London Sinfonietta / Riccardo Chailly

22.00

Arthur Bliss

Sonata para viola y piano

Martin Outram, viola

Julian Rolton, piano

Alfonso Letelier (compositor chileno, 1912-1994)

Preludios vegetales para orquesta, op.36

Orquesta Sinfónica de Chile / Victor Tevah

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

23.00

Música para bailar

Luis Ruiz de Ribayaz

Galería de Amor, Vuelta, Sarabanda, Españoleta y Chacona

Ensamble de Cuerdas Extempore / George Weigand

Emil von Reznicek

Sinfonía Nº5, “Sinfonía de danza”

Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Baerman