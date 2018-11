Programación Sábado 17 de noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Freddie Hubbard

Happy times

Mohawk

Jackie Ryan

Doozy

Tell me more and more and then some

Dat dere

Victor Wooten

Brooklyn

A woman’s strength

Stephane Grappelli y Yo-Yo Ma

Easy to love

Nat King Cole y la Big Band de Quincy Jones

Route 66

Sweet Lorraine

Welcome to the club

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi mayor, op.9, Nº4, R.263ª

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

Ferenc Rados, piano

Fritz Kreisler

-Pena de amor

-Alegría de amor

Frédéric Cho-Liang Lin, violín

Sandra Rivers, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clave y orquesta en La mayor, Wq 29

Ton Koopman, clave

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Gustav Holst

Suite para banda militar Nº1 en Mi bemol mayor, op.28, Nº1

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Joseph Haydn

Fantasía para piano en Do mayor, Hob.XVII:4

Alfred Brendel, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Giuseppe Verdi

Alzira

Jaquelina Livieri, soprano

Juan Antonio de Dompablo, tenor

Jorge Tello, barítono

Coro Nacional del Perú

Orquesta Sinfónica Nacional del Perú / Oliver Díaz

Grabación realizada en el Gran Teatro Nacional de Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2018

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Francesco Geminiani

Suite del ballet pantomima El bosque encantado

La Barroca del Suquía / Manfredo Kraemer

Grabado en el Auditorio de Radio Nacional el 23 de agosto de 2013

Emmanuel Chabrier

Ballabile, Ronda campestre y Aire de ballet

Alain Planès, piano

Gustav Mahler

Scherzo de la Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Bernard Haitink

Bohuslav Martinů

Polca para piano Nº4

Giorgio Koukl, piano