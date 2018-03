Programación Sábado 17 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Horace Silver

The natives are restless tonight

Song for my father

Gregory Porter

Moanin’

Donald Smith

Watermelon man

Mansur Scott

Days of wine and roses

Kim Plainfield y Lincoln Goines

Mika’s dream

Bright boy

Art Pepper y Joe Farrell

Someday my prince will come

Blossom Dearie

Deed I do

Manhattan

The gentleman is a dope

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera Mignon

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Niccolò Paganini

Variaciones en la cuerda de Sol sobre un tema de la ópera Moisés de Rossini

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Ian Hobson, piano

Sinfonia da Camera de Illinois / Ian Hobson

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Este sábado escucharemos Electra, de Richard Strauss, protagonizada por la soprano Christine Goerke (Electra), la soprano Elza van den Heever (Chrysothemis), la mezzosoprano Michaela Schuster (Clytaemnestra) y el tenor Mikhail Petrenko (Oreste). Yannick Nézet-Séguin dirige al Coro y a la Orquersta del Metropolitan.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Stanisław Moniuszko

Música de ballet de la ópera La condesa

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Wit

Michael Praetorius

Pass’emezzo y Gallarda, Branles aldeanos y Dos courantes

Accademia del Ricercare / Pietro Busca

Lord Berners

Suite del ballet Cupido y Psuché

Sinfonietta de la Radi y Televisión de Irlanda / David Lloyd Jones