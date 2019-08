Programación Sábado 17 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson

Three plus one

Post no bills

Hobo flats

Karin Krog y la Bergen Big Band

Don’t just sing

Lament

Jubilee

Poogie Bell Band

Breezeword

Adolescence

Benny Goodman

Say it isn’t so

Somebody loves me

Dee Dee Bridgewater y Lang Lang

My favourite things

Over the rainbow

Let’s do it, let’s fall in love

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Charles Gounod

Primer movimiento de la Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Giuseppe Verdi

“Invierno” y “Primavera”, de la ópera “Las Vísperas Sicilianas”

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Eduardo Díazmuñoz

Domenico Scarlatti

– Sonata para clave en Sol mayor, L.487

– Sonata para clave en Do mayor, L.104

Dubravka Tomsic, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Halka, de Stanisław Moniuszko, en un registro tomado en la Sala Lutoslawski de la Radio Nacional de Polonia en 2018. El elenco está encabezado por la soprano Tina Gorina, el tenor Matheus Pompeu, y los bajos Robert Gierlach y Rafał Siwek. Fabio Biondi estuvo al frente del Coro de la Opera de Polonia y de la Orquesta Europa Galante.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Francesco Cavalli

“Ballo de los osos”, del primer acto de la ópera La Calisto

Concerto Vocale / René Jacobs

Karol Szymanowski

Música del ballet-pantomima Harnasie, op.55

Jerzy Knetig, tenor

Coro Filarmónico Nacional

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

André Previn

Tango, canción y danza

Anne-Sophie Mutter, violín

André Previn, piano