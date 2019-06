Programación Sábado 15 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz.

Kenny Garrett

Rotation

Hey, Chick (dedicado a Chick Corea)

Mark Sholtez

Complicated woman

All I want is you

Not what I’ll be missin’

Mariano Loiácono

Friday blues (Loiácono)

Jessica’s birthday (Quincy Jones)

Harvie S y Kenny Barron

Witchcraft

Deep night

Dede Priest

I got it

Purple and satin

Chicken or the egg

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

John Philip Sousa

Barras y estrellas por siempre, marcha

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

Vitezslav Novák (compositor checo 1870-1949)

“Inquieto”, segundo movimiento de la suite Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento del Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Trío Fontenay

Orquesta Philharmonia / Eliahu Inbal

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Willem Mengelberg

Umberto Giordano

Tres arias de la ópera Andrea Chénier:

– “Un di all’azzurro spazio”

– “Come un bel dí di maggio”

– “Vicino a te…”

José Carreras, tenor

Orquesta Estatal de Hungría / Giuseppe Patané

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera

Te invitamos a escuchar La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, en un registro tomado este año en el Teatro del Liceo de Barcelona. El elenco estuvo encabezado por la soprano Anna Pirozzi, las mezzosopranos Dolora Zajik y María José Montiel, el tenor Brian Jagde, el barítono Gabriele Viviani, y el bajo barítono Ildebrando D’Arcangelo. Guillermo García Calvo estuvo al frente del Coro y de la Orquesta del Teatro del Liceo.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Alfred Schnittke

Tango polifónico

Orquesta Filarmónica de la Radio de Hannover / Eiji Oue

Louis Léfebure-Wély

Bolero de concierto para órgano

Rafael Ferreyra, órgano

Robert Schumann

Escenas de ballet. Nueve piezas carácterísticas para pianoa cuatro manos, op.109

Dúo Moreno-Capelli

Roger Quilter

Tres danzas inglesas, op.11

Orquesta Nothern Sinfonia de Inglaterra / Richard Hickox