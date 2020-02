Programación Sábado 15 de febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de Verano

Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Adolf Schulz-Evler

Arabescos sobre el Danubio azul, de Johann Strauss

Jorge Bolet, piano

Harald Saeverud (noruego, 1897-1992)

Tonadas y danzas de Siljustol, op.21

Quinteto de vientos de Bergen

08.00

Carl Maria von Weber

Romanza siciliana en sol menor para flauta y orquesta. Transcripción para trombón y piano.

Alain Trudel, trombón

Guy Few, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, Deutsch.485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Domenico Scarlatti

Tres sonatas para clave: en Mi mayor, en fa menor y en La mayor

Dubravka Tomsic, piano

09.00

Ernest Bloch

“Baal Shem“, tres episodios de la vida Jasídica

Michael Guttman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / José Serebrier

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob.15, Nº15

Auréle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Lyle Mays

Fictionary

Lyle Mays, piano

Marc Johnson, contrabajo

Jack DeJohnette, batería

Erik Satie

Doce pequeños corales

Aldo Ciccolini, piano

10.00

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cämara Orpheus

Joaquin Turina

Niñerías, pequeña suite para piano, op.21, Nros.1 a 8

Mirian Conti, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shephard

11.00

Igor Stravinsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Hilary Hahn, violín

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Jed Wentz, flauta

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Niels Gade (1817-1890)

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op. 20

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

12.00

Juan José Castro

Suite infantil

Dora de Marinis, piano

Alessandro Scarlatti

Dixit Dominus

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.4 Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

13.00

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Alexander Borodin

Trío inconcluso en Re mayor

Trío de Moscú

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

14.00

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en sol menor

Alain Trudel, trombonista y director

Nothern Sinfonia

Luis Gianneo

7 piezas para niños

Dora de Marinis, piano

Richard Strauss

Don Juan, op.20

Orquesta Filarmónica de Viena / Andre Previn

14.45

El Metropolitan Opera House en directo desde Nueva York

Jules Massenet

Manon

Lisette Oropesa, soprano

Michael Fabiano, tenor

Artur Ruciński, barítono

Kwangchul Youn, bajo

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Maurizio Benini

17.45

Luis Szarán (Paraguay 1953)

Sinfonia de Cámara “Triptico Barrettiano”

Orquesta Nacional de Cámara de Uruguay / Luis Szarán

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº 3 en Do mayor, op.26

Beatrice Rana, piano

Orquesta Nacional de Francia / Emmanuele Krivine

20.00

Radamés Gnattali (compositor brasileño, 1906-1998)

Cuarteto Nº4

Cuarteto Radames Gnattali

Claude Debussy

Pequeña suite

Orquesta Estable del teatro Argentino / Pablo Druker

Friedrich Ludwig Emilius Kunzen

Sinfonía en Sol mayor

Concerto Copenhagen / Lars Ulrik Mortensen

Albert Rousel

Sonata Nº2

Airam Ganz, violin

Diana Schneider, piano

21.00

Celso Garrido Lecca (Perú, 1923)

Retablos sinfonicos

Orquesta Sinfónica de Forth Word / Miguel Hard Bedoya

Johann Sebastian Bach

Suite francesa en Fa mayor, BWV 823

Olivier Baumont, clave

Miklos Rozsa

Concierto para violín y orquesta, op.24 (1953)

Baiba Skride, violin

Orquesta Filarmónica Tampere / Santtu Matias Rouvali

Grabación editada recientemente

22.00

Héctor Panizza

Acto primero e Intermedio Épico de la ópera Aurora, con libreto

de Luigi Illica y Héctor Quesada, en versión castellana de

Josué Quesada y Ángel Petitta

23.00

Música para bailar

Jean-Philippe Rameau

Fragmentos de ópera-ballet Las Indias galantes

Collegium Aureum

Béla Bartók

Segundo movimiento de la Sonata Nº2 para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

José Luis Merlín

“Zamba”, “Chacarera” y “Carnavalito-Evocación-Joropo”

Jason Vieaux, guitarra

Émile Waldteufel

Muy bonito, op.159, vals

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Alfred Walter